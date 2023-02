Grüne Welle einführen

Zum Artikel „Studie zu Tempolimit“ vom 24. Januar:

Es ist schon wieder mal so weit. Die Verbotspartei hat nun zum X-ten Mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, frei nach dem Motto: Irgendwann wird schon mal das Resultat rauskommen, das politisch erwünscht ist. Außerdem: Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Lasst uns einfach so oft ein Gutachten in Auftrag geben, bis endlich das gewünschte Resultat drinsteht! Diese heilige Kuh Tempolimit ist nun wirklich nicht geeignet, um CO2 zu sparen. Wo ist es denn noch möglich, schneller als 130 zu fahren?

Und sollte die Autobahn tatsächlich mal frei sein, so findet sich mit Sicherheit ein Weltenretter, der auf der linken Spur mit 90 Stundenkilometer neben einem Lkw parkt. Da wäre es doch sehr viel effektiver, die Städte würden konsequent die grüne Welle einrichten und möglichst dafür sorgen, dass es nicht zu Staus in den Städten kommt. Dann könnten Tonnen von CO2 eingespart werden.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3H3BloV