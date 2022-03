Großtechnisch äußerst schwierig

Zum Interview mit Energie-Expertin Amany von Oehsen: „Fernwärme ist auch 2030 nicht richtig grün“, vom 15. Februar:

Was Frau von Oehsen in dem Interview von sich gibt, ist meiner Meinung nach der Realität ziemlich fern. Ich glaube auch, dass dies der MVV bewusst ist. Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) versorgt zirka 165 000 Haushalte in der Region mit Fernwärme. Dies, wie man tagsüber sehen kann, aus jeweils zwei von vier in Betrieb befindlichen Blöcken. Diese sind mit schätzungsweise (inklusive Block 9) zirka 1400 Megawatt (MW) installierter Leistung ausgestattet. Die hieraus entstehende Abwärme wird für die Fernwärmeversorgung genutzt.

1400 MW ersatzweise durch Rheinwasser-Wärmepumpen und Erdwärme (Geothermie) aus der Region allein zu ersetzen ist meiner Meinung nach eine Illusion. Aus beiden Energiearten bekommt man bestenfalls zirka 100 bis 150 MW heraus. Auch wenn man, wie offenbar die MVV plant, zusätzlich zwei Biomasse-Kraftwerke, die mit Altholz befeuert werden sollen, hinzufügt, könnte man optimistischerweise mit zusätzlichen 100 MW rechnen. Hierbei besteht jedoch das hohe Risiko der Rohstoffknappheit. So viel Altholz lässt sich meiner Erfahrung nach nicht permanent heranschaffen. Außerdem will Frau von Oehsen ja CO2 vermeiden. Das geht naturgemäß bei Verbrennung nicht.

Wind- und Solarenergie eignen sich nicht zur Wärmeerzeugung, ausgenommen Solarthermie, die sich aber in unseren Breitengraden zur Fernwärmeerzeugung als zu unergiebig zeigt. Das GKM sollte man erhalten. Eine Ergänzung der Dampfturbinen durch Gasturbinen mit Abgas-Wärmerückgewinnungskessel (Abschaltung des Kohlekessels) würde die Effizienz des GKM deutlich erhöhen.

Die Technik, CO2 abzuscheiden, ist nicht neu. Diese könnte man zu den Entstaubungs-, Entschwefelungs- und Entstickungssystemen hinzufügen. Das abgeschiedene CO2 ließe sich entweder im Meer verklappen (ohnehin größter CO2-Speicher), in Teilen industriell nutzen oder unterirdisch ablagern.

Bei einer Abschaltung des GKM müsste man, wie bislang schon, die weggefallene elektrische Leistung im benachbarten Ausland weiter zukaufen. Ein Ersatz durch Wind- und Solarstrom verbietet sich aufgrund des gigantischen Flächenbedarfs in der Region.

Im labor- oder halbtechnischen Maßstab lassen sich Frau von Oehsens Vorschläge sicherlich realisieren. Aber großtechnisch – immerhin 1400 MW – ist die Umsetzung äußerst schwierig.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BCdqK8