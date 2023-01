Großes Rad gedreht

Zum Thema ÖPNV:

Vielleicht geht es vielen Menschen wie mir, denen ein bundesweites 49-Euro-Ticket zu teuer ist, um nur mal schnell in die Innenstadt zu fahren, einen Arzttermin wahrzunehmen oder Freunde zu treffen. Ein Ausflug in die Umgebung müsste auch noch drin sein. Ich will gar nicht bis nach Sylt oder Passau damit fahren. Ein „regionales“ Ticket würde mir den Alltag erleichtern und sei es nur, um den letzten Kilometer mit der schweren Einkaufstasche per Bus/Bahn zu bewältigen.

Warum bietet unser Nahverkehr nicht ein solch praktisches Angebot für etwa 20 Euro? Niemand will den ganzen Tag in Regionalbahnen sitzen, um nach Dresden, Berlin oder München zu fahren! Das ist unrealistisch. Ansonsten reklamiert jedes Bundesland eine individuelle Lösung, nur bei diesem Thema wird unnötigerweise am großen Rad gedreht! Schwer verständlich und unflexibel finde ich.