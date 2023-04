Glücklich in Marbach

Gemäß Bericht im „MM“ sind in Deutschland 20,8 Prozent der Kinder von Armut bedroht. Jetzt sollen für diese nun nach der kürzlichen Erhöhung des Kindergeldes noch zusätzliche zwölf Milliarden Euro bereitgestellt werden. Sicher ein Segen für die Familien mit vielen Kindern. Im Gegensatz hierzu waren laut „MM“ im Januar 13 Mannheimer Schüler der zehnten Klasse für vier Wochen in Quito/Ecuador auf Klassenfahrt, für schlappe 1200 Euro pro Kind!

Wohngebiete nicht verlassen

Das toppt sogar noch frühere Klassenfahrten nach Barcelona oder sogar nach New York! Aufgrund der hohen Kriminalität waren neben 80 Lehrkräften noch 80 Security-Personen in der Schule beschäftigt und durften die Schüler die Schule und die eingezäunten Wohngebiete nicht verlassen – schade, so konnten die Schüler in den vier Wochen nicht auf eigene Faust Land und Leute erkunden.

Auf jeden Fall hätte mein Kind nicht an so einem teuren Himmelfahrtskommando teilgenommen. Da stellt sich doch die Frage: Wozu das Ganze? Was ist nun Realität? – Kinderarmut oder zuviel Kaufkraft bei Kindern? Ich erinnre mich: 1966 nach Abschluss der Mittleren Reife sind wir mit unserem Klassenlehrer per Bahn für vier Tage in die Jugendherberge Marbach/Neckar gefahren und waren alle zufrieden und glücklich.