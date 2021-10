Gletscher im Odenwald

Der sehr interessante Artikel von Peter W. Ragge vergisst leider, dass es zwischen Hamburg und Rosenheim auch Gletscher gab – nämlich in den deutschen Mittelgebirgen. Zum Beispiel ist der Schlosspark in Weinheim als Seitenmoräne des Weschnitzgletschers aus dem Odenwald entstanden. Die Rheinebene und somit das Gebiet von Mannheim blieb eis- und baumfrei und in Folge entstanden die Dünen im Käfertalerwald.