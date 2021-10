Gleiches Recht für alle

Zur Bundestagswahl:

Olaf Scholz wird am Tag nach der Wahl wie folgt zitiert: „Parteien, die abgewählt sind, sollten nicht versuchen, eine Regierung zu bilden. Das delegitimiert sie, bevor es überhaupt losgegangen ist.“ Herr Scholz möge sich daran erinnern, wie sich seine eigene Partei nach der Bundestagswahl 1969 verhalten hatte.

Damals lag die SPD wesentlich deutlicher hinter der CDU als dieses Mal die CDU hinter der SPD. 1969 sind die Sozialdemokraten kurzerhand als Wahlzweiter ein Regierungsbündnis mit der FDP eingegangen.

Dieselbe Möglichkeit, nämlich eine Regierungsbildung zu versuchen, muss es deshalb auch 2021 für die CDU geben. Bei allem Verständnis für einen in Teilen der Bevölkerung existierenden Wunsch nach einem Regierungswechsel, ist diese Äußerung von Olaf Scholz zu kurz gegriffen und augenscheinlich der Angst geschuldet, als Wahlsieger leer auszugehen.

Diese Diskussion zur Senkung des Wahlalters gibt es immer wieder. Eine Wahl ist eine ernste Sache und kann weitreichende Auswirkungen haben. Also muss der Wähler Verantwortung zeigen. Diese Verantwortung für sein Tun muss sich aber konsequenterweise auf sein gesamtes Handeln erstrecken. Das würde bedeuten, dass analog dazu die Strafmündigkeit ebenfalls auf 16 Jahre gesenkt werden müsste. Hier unterschiedliche Maßstäbe anzulegen, lässt sehr schnell den Eindruck erwecken, es geht nur um Stimmenfang, zumal Jugendliche auf der Suche nach sich selbst und ihrem Platz in der Gesellschaft in jungen Jahren den linken Ideen eher angetan sind. Da passt die Zustimmung der Linken ins Bild, die der FDP weniger.