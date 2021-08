Glaubwürdiger Protest der Jugend

Zum Thema Energiesicherheit:

Immer wieder stoße ich auf sehr viel Unverständnis und Unehrlichkeiten bei dem Thema Windräder und der Energiesicherheit. Fast alle Politiker und Organisationen sprechen sich für den Umweltschutz aus, aus Furcht vor unkalkulierbaren Umweltschäden und Erwärmung der Erde. Soweit auch gut – aber diese Absichtserklärungen und die Wirklichkeiten trennen Welten.

In dem ach so grünen Baden-Württemberg wurde kaum ein Dutzend neue Windräder neu aufgestellt, die Solartechnik hinkt hinterher, nur große Worte wurden gesprochen. Die Atomkraftwerke gehen bald alle vom Netz, es sollen die Kohle-Kraftwerke folgen. In Mannheim soll bald das GKM stillgelegt werden, ebenso zwangsläufig das Aus der Versorgung durch Fernwärme. Auch Öl und Gas soll auf Dauer bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie kann das alles funktionieren?

Strom muss erzeugt werden

Außerdem sind noch nicht die zukünftigen Elektroautos, Wärmepumpen, E-Lkw und so weiter auf der Rechnung. Bei jedem neuen Windrad bilden sich Bürgerinitiativen, ebenso bei der Verlegung von Stromtrassen! Wo gibt es ehrliche Politiker, die uns einmal erklären sollten, dass der Strom vor der Steckdose erst auch noch erzeugt werden muss.

Eine Bemerkung zu den Jungen in unserem Lande. Das Engagement zum Umweltschutz finde ich gut – aber wie wäre es, einmal für zehn Tage auf alle elektronische Geräte zu verzichten? Kein Aufladen von Smartphone, Laptop, MP3-Player und ähnlichen Geräten! Dann wäre der Protest der Jugend auch glaubwürdig und ehrlich!