Zum Debattenbeitrag „Wollen Frauen irgendwann keine Kinder mehr, Frau Dürrholz?“ vom 15. Mai:

„Selten aber wirkte die Zukunft so düster wie aktuell, war die Verunsicherung einer Generation wie meiner so existenziell.“ Dieser Satz steht am Ende des Beitrags. Geschrieben von einer 32 Jahre jungen Frau. War sie und lebt sie in einer wohlbehüteten Wohlstandblase, wo jede Herausforderung als existenzielle Bedrohung empfunden wird? Oder fehlen ihr Geschichtskenntnisse? Dann würde ich die Beschäftigung mit Wolfgang Borchert empfehlen. Dieser Satz ist geradezu gefährlich für junge Menschen, die gerade eine pessimistische Entwicklungsphase passieren und sich dadurch bestätigt fühlen. Mein Appell an diese jungen Menschen: Glaubt diesen Quatsch nicht, sondern glaubt an Euch. Wenige Generationen vor Euch hatten so viele Möglichkeiten.

