Getrennte Bereiche

Zum Artikel „Baufirmen brauchen Bewegungsfreiheit“ vom 29. Oktober:

In der Tat bedeutet die lange Parkschließung eine große Einschränkung für alle regelmäßigen Besucher. Ich denke da vor allem an die vielen Senioren, teils mit Stöcken oder Rollatoren, die dort täglich ohne Hindernisse ihre Runden drehen können. Genauso junge Familien aus der näheren Umgebung, die mit ihren Kindern fast täglich dort sind und vor allem die Jüngsten im Luisenpark sicher aufgehoben wissen. Was werden sie alle im kommenden halben Jahr tun?

Der Herzogenriedpark mag durchaus eine Alternative sein, aber er liegt eben nicht gerade in der Nachbarschaft. Schön, der chinesische Garten soll geöffnet bleiben, aber für wen? Mit einem kleinen Teil des Parks, vielleicht dem Zwergenspielplatz sowie ein paar Wegen und Rasenflächen wäre gerade den vielen jungen Familien mehr geholfen. Wird in diesem Bereich tatsächlich so viel gemacht? Vielleicht hätte man da eine Möglichkeit mit einem abgetrennten Bereich schaffen können, zumindest zeitweise.

Mehr zum Thema «Ein Genre-Mix» Neue deutsche Mystery-Serie «Souls» auf Sky Mehr erfahren Entscheidungshilfe Eigenheim voraus: Altes sanieren oder Neues bauen? Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Auflösung „Erkennen Sie Mannheim?“ Gute Erinnerungen an Mannheimer Autohaus Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3h1Tr13