Zum Thema Corona:

Das Regel-Wirrwarr besteht doch seit Beginn der Pandemie. Aus diesem Grund verstehe ich die allgemeine Empörung über das Infektionsschutzgesetz nicht. Warum regen sich die Länderchefs wegen zu geringer Vorgaben der Bundesregierung auf?

Am 14. Oktober 2021 einigten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und fast alle Landesfürsten kochten danach ihr eigenes Süppchen. Das ist seither Status quo. Jetzt der Regierung mangelnde politische Reife vorzuwerfen ist fragwürdig, da der viel gepriesene Föderalismus jetzt den Granden der Bundesländer offiziell die Möglichkeit gibt, sich in Krisenzeiten zu profilieren oder sollte ich besser sagen zu bewähren.

Die Länder wollten es in der Vergangenheit ja nicht anders. Das erfordert Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit. Die Verantwortlichen – so scheint mir – möchten jedoch lieber an die Hand genommen durch die schwierige Situation navigiert werden, was wohl viele Mitbürger.innen ebenfalls für sich reklamieren.

Keine Eigenverantwortung

Es ist ja viel einfacher, das zu tun, was einem vorgeben wird, als die eigenen Gehirnzellen zu aktivieren. Womit wir beim eigentlichen Problem unserer Gesellschaft sind. Eigenverantwortung ist irgendwann bei vielen Bürgerinnen und Bürgern abhandengekommen. Jeder Schritt unseres Zusammenlebens soll am besten reglementiert werden, damit wir einen Verantwortlichen haben, den wir dann verbal attackieren können und ja nicht selbst für unser Handeln verantwortlich zeichnen müssen.

Gesunder Menschenverstand benötigt keine Rechtsgrundlagen. Ich fühle mich durch das Tragen einer Schutzmaske sicher und in keiner Weise meiner Freiheit beraubt (so ein Blödsinn!). Und sollten aufgrund des pandemischen Geschehens wieder strengere Auflagen erforderlich sein, dann ist es eben so. Deshalb fordere ich unsere Verantwortlichen dringend zum entsprechenden Handeln auf.