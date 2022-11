Geräte ans Strandbad

Zum Artikel „Sport-Parklets in Kunststraße werden wieder abgebaut“ vom 10. November:

Es ist sehr schade, dass der Stadt kein besserer Platz für die Fitnessgeräte einfällt als der untere Luisenpark, der schon ein sehr gutes Sportangebot hat. Mein Vorschlag, den ich der Stadt und der Mannheimer Liste schon vor Jahren mitgeteilt habe, wäre, auch mal was für Senioren im Mannheims Süden zu tun, zum Beispiel die Geräte am Strandbad oder im August-Bebel-Park aufzustellen. Die Stadt Ludwigshafen hat mehrere Sportgeräte Parcours, zum Beispiel am Aufgang zu Parkinsel.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3O3Xczr