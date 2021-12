Zum Kommentar „Bezahlbares Wohnen in Mannheim: Der Markt regelt es nicht“ vom 7. Dezember:

Timo Schmidhuber schreibt in seinem Kommentar „Der Markt regelt es nicht“; woher weiß er das? Im Prinzip gibt es alles, was in Deutschland auf freien Märkten angeboten wird in ausreichender Menge und insgesamt gesehen auch zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es fehlt nicht an Autos und Fahrrädern, es gibt genügend Lebensmittel und Kleidung, wir haben keinen Engpass bei Restaurants und Hotels. Auch fehlt es nicht an Einzelhandelsimmobilien oder Büroflächen. Das einzige bei dem es wirklich eine Knappheit gibt, ist das Wirtschaftsgut, bei dem am meisten reguliert und den Anbietern das Angebot verleidet wird: die Mietwohnung.

Die Politik hat das Problem erkannt und kommt zu dem Schluss: Es gibt zu wenige Mietwohnungen und sie sind zu teuer. Die Lösung: Man macht genau das Gegenteil von dem, was erfolgversprechend wäre. Die Investition in Mietwohnungen wird noch unattraktiver, als sie sowieso schon ist: durch Sozialquote, Mietendeckel, Mietpreisbremse. Völlig klar müsste doch sein, dass potenzielle Investoren und Vermieter dadurch vertrieben werden.

Diese Politik, konsequent zu Ende gedacht, führt zu einem Immobilienbestand wie in der DDR oder in Kuba. Wir wollen nur hoffen, dass die Politik nicht auf die Idee kommt, sie wolle auch die Lebensmittel- oder Autoproduktion analog zu den Wohnungen regulieren. Dann hätten wir nicht nur zu wenig Wohnungen, sondern auch noch leere Regale und jahrelange Wartezeiten auf ein Auto.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/30tYjUW