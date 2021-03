  Gemeinsam Weg gefunden

Zum Artikel „Jahr abhaken und alles mit einem Neustart zurücksetzen“ vom 22. Februar:

Die geschilderten persönlichen Erfahrungen von einem Vater mit dem Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium bedauere ich sehr. Diese Erfahrungen kann ich mit dieser Schule in unserem Fall nicht bestätigen. Es gab Lob, Korrekturen und auch Tadel. Lehrkräfte erkundigten sich bei Auffälligkeiten in Leistung oder Mitarbeit, was los sei, schrieben motivierende Briefe oder auch mal einen liebevollen Anschiss.

Die Kommunikation mit Schulleitung, Lehrern und Sekretariat verliefen immer wertschöpfend. Dies soll nicht als Gegendarstellung verstanden werden, sondern beschreibt einfach nur die persönliche Erfahrungen von uns als Eltern und unserem Kind.

Herzliche Zusammenarbeit

Auch in unserem Fall lief und läuft nicht alles reibungslos. Doch gelang es bis jetzt immer, um welches Anliegen es auch ging, gemeinsam mit den Lehrkräften/Schulleitung einen für alle Beteiligten zufriedenstellenden Weg/Lösung zu finden. Vielleicht hatten wir ja bis jetzt einfach nur Glück. Trotzdem. Vielen Dank für die gute und vor allem (das ist mir sehr wichtig) herzliche Zusammenarbeit an alle Mitarbeiter des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Mannheim-Neckarau

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3pPRkfA