Gemeinsam die Pandemie überstehen

Zur Diskussion über Erleichterungen für Geimpfte:

Mal wieder flammt die Diskussion auf, geimpften Personen eine bevorzugte Behandlung zu gewähren. Manche sprechen sogar von Rückgabe der Bürgerrechte. Derzeit kann sich die Prioritätsgruppe III anmelden. Hier sind aber die Bürger zwischen 60 und 70 Jahren die Minderheit, da auch alle Personen, die „in besonders relevanter Position“ tätig sind, dazugehören. Und das ist eine sehr, sehr große Gruppe.

Unzweifelhaft muss es eine definierte Reihenfolge geben. Und dazu gehört auch, dass einige Personen länger warten müssen. Diese gesellschaftliche Solidarität darf es aber nicht nur beim Nehmen, hier Impfen, geben. Es geht nicht nur um Neid, wie Frau Zinkler im Kommentar ausführt. Es geht um mehr, um den Zusammenhalt, Respekt und Achtung in einer solidarischen Gesellschaft, die wir doch eigentlich sein wollen. Eine Gesellschaft ist wie ein Uhrwerk. Jedes Rädchen hat seinen Platz und seine Funktion. Wenn eines ausfällt, steht das gesamte Uhrwerk still. So ein kritischer Zustand wie eine Pandemie kann nur gemeinsam überwunden werden, gemeinsam bis zum Schluss.

Als Grund für die vergleichsweise hohe Zahl von Infizierten in manchen Wohngebieten werden immer die beengte Wohnsituation oder prekäre Arbeitssituationen angegeben. Dies mag teilweise stimmen, aber nur in Bezug auf die erhöhte Infektionsgefahr am Arbeitsplatz.

Sobald sich eine Person in ihrem Arbeitsumfeld angesteckt hat, ist es egal ob sie in einer Zwei-, Drei-Zimmerwohnung, einem Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte wohnt. Der Kontakt zu den übrigen Familienmitgliedern ist immer gegeben und lässt sich nicht vermeiden.

Als ich kürzlich las, dass die Stadt beschlossen hat, nun alle Bewohner der Hochstätt zu impfen, war ich empört. Mein Mann ist auf der Hochstätt aufgewachsen und die Schwiegereltern lebten lange dort. Ich kenne den Stadtteil.

Mein Mann lebt seit 40 Jahren nicht mehr dort. Er arbeitet jeden Tag und ist leider erst 55 Jahre; er hat also noch keinen Impfanspruch. Das ist sehr schade, denn er ist wie viele andere jeden Tag mit Menschen zusammen und nicht immer ist es möglich, genügend Abstand zu halten.

Ich kann nur sagen: Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, dass Leute, die viel Zeit hätten, sich nun ohne Termin und ohne großes Warten impfen lassen können.