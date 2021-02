Die Bahnstrecke von Lauda bis Kirchheim, Unterfranken, war 2019 war acht Monate gesperrt (Tunnelbau in Wittighausen.) Wären in dieser Zeit die Bahnhöfe Gerlachsheim, Grünsfeld, Zimmern und Wittighausen grundsaniert worden, hätte man einen hohen Betrag einsparen könne.

AdUnit urban-intext1

Laut Angaben eines DB-Fachmannes einen sechsstelligen Betrag. In Bayern war man klüger. Man sanierte in dieser Zeit den Haltepunkt Gaubüttelbrunn und baute in Kirchheim Unterfranken komplett eine neue Brücke. Sie sparten dabei Steuergelder ein.