Geld sinnvoller ausgeben

Zum Artikel „Kunstwerk aus Beton mitten im Klimapark“ vom 17. 2.:

Mannheim hat ein neues, künstlerisch hochwertiges und teures Loch! Das hatten wir schon mal in der Kunsthalle unter dem damaligen Kulturbürgermeister Kurz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Konversionskunstwerk macht auf Spinelli Sinn und der Preis ist auch okay. Warum muss aber ein Standort so gewählt werden, dass für 280 000 Euro ein Loch gegraben werden muss?! Mit diesem Geld hätte man manchen Spielplatz renovieren oder eine Toilette auf dem neuen Jedermann-Sportpark installieren können. Der gehört doch auch zu dem neuen Grünzug Nordost.

Conversio – Kontroversio wäre der richtigere Begriff für dieses Bauwerk. Auf entwaffnende Weise schmerzhaft nennt ein Autor und Künstler diesen doch recht eigenartigen Betonschrott. Es hätte auch eine Plakatwand von zerstörten Häusern aus Kriegsgebieten oder aus dem Erdbebengebiet der Türkei gereicht. Hat ja frappierende Ähnlichkeit. Dann hätte man die 350 000 Euro Kosten, die dieses Betonbollwerk verursacht hat, für einen sinnvollen Zweck verwenden können. Über Kunst lässt sich ja bekanntlich streiten. Über rausgeworfene Steuergelder nicht.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3IGq9jW