Gegenseitige Toleranz

Mit welchem Verständnis eröffnet Frau Roßner ihren Kommentar zum Thema „Investition in Radschnellwege“? Der erste Abschnitt im Kommentar lautet: „Zusammengekniffene Kiefer, den Blick stur auf den Asphalt gerichtet: Jeder kennt ,Kampfradler’, die bevorzugt mit Rennrädern auf Feld- und Fußwegen alles aus aus dem Weg pflügen zu wollen scheinen.“ Um sie geht es bei dem geplanten Radschnellwegen nicht. Ihnen soll keine eigene Rennpiste gebaut werden. Von einem in einer Tageszeitung veröffentlichten Kommentar hätte ich eine solide Recherche erwartet, die inhaltlich richtig ist, logisch argumentiert und keine mit martialischen Adjektiven untermauerte Stigmatisierung einzelner.

Warum angebliche Kampfradler als Einleitung in den Kommentar über sinnvolle und absolut notwendige Investitionen in Rad(schnell)wege, in der Suche nach der optimalen Trassenführung und der Problematik der unendlichen Genehmigungsverfahren benutzt werden, kann ich mir nicht erklären. Als leidenschaftlicher Renn- und MTB-Fahrer bin ich extrem verärgert über den Kommentar von Frau Roßner. Es ist für mich unverständlich, wie man Rennradfahrer per se zu „Kampfradlern“ stigmatisieren darf, die angeblich alles aus dem Weg pflügen wollen. Und für mich Rennradfahrer sollen die Rad(schnell)wege dann auch nicht gebaut werden, oder habe ich das falsch verstanden?

Rücksichtsloses Verhalten

Zugegeben, es gibt Rennrad- oder MTB-Fahrer die sich rücksichtslos verhalten. Ja, es gibt aber auch Autofahrer die sich rücksichtslos verhalten. Auch Fußgänger und Hundehalter verhalten sich nicht immer rücksichtsvoll. Das kann sicher jeder aus eigenen Erlebnissen über die jeweils anderen Gruppen berichten. Sind die anderen damit auch alle im „Kampfmodus“ unterwegs? Nein, sie sind wie auch einige Rennradfahrer einfach nur gedankenlos, manchmal auch rücksichtslos, unterwegs und haben auf jeden Fall nicht verstanden, dass man in einer Gesellschaft nur mit gegenseitiger Rücksichtsnahme und gegenseitiger Toleranz auskommen kann.