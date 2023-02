Zum Artikel „Glückstein-Baufeld: Stadt will Verkauf rückgängig machen“ vom 2. Februar:

Ich wehre mich gegen Vorurteile ... zum Beispiel gegen das Vorurteil, in Monnem geht nix voran! Während ich mit meinem Rad die Schlaglöcher auf den Lindenhöfer Straßen umkurve, überlege ich, ob die Baugrube vor dem südlichen Zugang zum Hauptbahnhof einfach nur für die kommende Buga miteingeplant ist. Ein schönes Biotop an der „Steinwüste“ Lindenhofplatz? Der derzeitige Grundstückeigentümer will oder kann nicht bebauen, die Stadt droht mit Klage – der Baubeginn zieht sich wohl noch länger hin ... und ich radle inzwischen am „Suezkanal“ vorbei.

Selbst operative Hektik ist auch dort nicht wirklich zu erkennen! Ich erinnere mich: Die Stadt und die Deutsche Bahn waren in Sachen Bauprojekt Suezkanal nicht immer einer Meinung! Ach ja, das Fahrradparkhaus am Südausgang des Hauptbahnhofs … war da was? Sollte das nicht längst in Bau sein? Wer hat die Infos? Aber es gibt auch „gute Nachrichten“: Die mächtige Platane am Lindenhofplatz-Parkplatz wurde immer noch nicht gefällt! Weil man einsichtig war oder weil auch an dieser Stelle einfach keine „Fortschritte“ realisiert wurden? Schaumamal.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3JNGTH2