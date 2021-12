Gegen den Frust

Zur Debatte „Vor welchen Herausforderungen stehen Parteien heute, Herr Hofmeister?“ vom 3. Dezember:

Die Abwärtsspirale bezüglich Demokratie- und Politikverdrossenheit in Deutschland ist vielschichtig und größtenteils durch die in Bund und Länder regierenden Parteien selbst verschuldet. Interessant ist, dass dies in seiner Gesamtheit ein Tabuthema in den Medien ist. Warum stellen mittlerweile die Nichtwähler die größte Gruppierung bei Wahlen?

Könnte es sein, dass die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile so frustriert sind, dass die Politik immer häufiger Versprechen in der Vergangenheit gebrochen (zum Beispiel Steuersenkungen) oder Bestandsschutz ignoriert haben (Stichwort Doppelverbeitragung von Direktversicherungen durch Rot-Grün 2004)? Auch das Bund-Länder-Chaos bei Schulbildung oder die unkoordinierten Aktionen in der Corona-Pandemie führen nur zu Kopfschütteln bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürger. Fernen finden viele die Kakophonie unerträglich.

Bedauerlicherweise gab es in den letzten Jahren immer mehr Fälle von persönlicher Bereicherung (Stichwort Maskenaffären), Inkompetenz (zum Beispiel Stuttgart 21, Flughafen BER), Skandale (zum Beispiel Pkw-Maut-Desaster, Lobbying Augustus-Intelligence). Nicht zu vergessen die Skandale um unseren Bundeskanzler Olaf Scholz: der außer Kontrolle geratene G20-Gipfel, Wirecard oder der Steuerhinterziehungsskandal Cum-Ex. Zweiter Untersuchungsschuss: Fehlanzeige. Plötzlich sind Grüne und FDP verdächtig ruhig.

Und genau dies ist es, warum viele Bürgerinnen und Bürger resigniert sind oder sich populistischen, extremen Parteien zugewandt haben: dieses häufige Ignorieren, Leugnen, Aussitzen und Nicht-Angehen von Problemen durch die regierenden Parteien. Stattdessen habe ich den Eindruck, dass lieber gendert, Diäten erhöht, Posten verschachert oder in Talkshows PR in eigener Sache betrieben wird.

Es ist zum Beispiel an der Zeit die Einflussnahme von Lobbyisten sichtbar zu machen und stärker zu reglementieren. Es ist Zeit die Anzahl der Bundestags- und Landtagsabgeordnete zu halbieren. Recht und Ordnung mehr Geltung wieder zu verschaffen und weder auf dem rechten noch auf dem linken Auge blind zu sein.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3m3ShSm