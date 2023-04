Gefallen an Gebühren

Dieser Tage las ich im „MM“, dass die Stadt Mannheim die Parkgebühren im Stadtteil Käfertal-Süd drastisch erhöhen will und zwar auf sage und schreibe jährlich 125 Euro bis zum Jahr 2025. Hier wird ein leistungsloses Abkassieren praktiziert, um den auf das Auto angewiesenen Bevölkerungsanteilen das Leben weiter zu erschweren, ganz im Sinne grüner Volkserzieher.

Wenn ich mir das Zustandekommen des Anwohnerparkens im vorgenannten Bereich noch einmal in Erinnerung rufe, kann ich meine Empörung nur mühsam hinunterregeln. So entstand der Anwohnerparkausweis mit der Argumentation, das seinerzeit fehlende BBC-/ABB-Parkhaus führe dazu, dass parkende Mitarbeiter der vorgenannten Firma den Anwohnern die Parkplätze wegnähmen und Mütter mit Einkaufstaschen und Kindern kaum eine Chance mehr hätten, wohnungsnah zu parken. Mittlerweile ist das Parkhaus schon seit Jahren fertiggestellt und damit der Grund für den Parkausweis restlos entfallen.

In sinnvolle Projekte lenken

Statt nun die Parkplätze wieder frei zur Verfügung zu stellen, hat die Stadt Mannheim Gefallen an der jährlich mühelos einfließenden Gebühr gefunden und möchte sich wohl gar nicht mehr davon lösen. Schon in diesem Jahr wurde die Gebühr mit leichter Hand auf das Doppelte angehoben und gleich noch die Steigerung angekündigt. Es wäre wirklich schön, wenn die Stadt diesen Ideenreichtum, den sie mit dem Anzapfen immer neuer monetärer Quellen an den Tag legt, auch einmal in sinnvolle Projekte lenken würde und/oder wenigstens offenlegte, welche unserer zahlreichen Buckelpisten damit saniert werden.