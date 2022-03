Gebührende Ehre

Zum Artikel „Sonderbriefmarke zu Ehren Sepp Herbergers“ vom 2. März:

Die Deutsche Post ehrt Mannheims größten sportlichen Sohn und Trainerlegende Seppl Herberger mit einer Briefmarke zu seinem 125. Geburtstag. Ich find es schön, dass darüber im „MM“ berichtet wurde, allerdings sollte man es dann mit den städtebaulichen und sportlichen Fakten auch etwas genauer nehmen.

In Ihrem Artikel wird zum einen erwähnt, dass das Stadion am Alsenweg heute nach Seppl Herberger benannt ist. Das ist nur zum Teil richtig. Vielmehr wurde 1996 die Gesamtanlage, also auch alle Trainingsflächen, Sporthalle, Parkplätze und Jugendzentrum in „Seppl Herberger Sportanlage“ benannt. Das Stadion selbst hieß weiter Stadion am Alsenweg oder Waldhofstadion. Im Laufe der Zeit wurde der Name Seppl Herbergers zwar immer öfter auf das Stadion als Seppl-Herberger-Stadion übertragen, auch die Stadt Mannheim bezeichnet es auf ihren offiziellen Web-Seiten so.

Festzustellen bleibt allerdings, dass das Stadion selbst nie offiziell in Seppl-Herberger-Stadion umbenannt oder eingeweiht wurde. Ein Umstand, der vielleicht noch zum 100-jährigen Bestehen der Anlage nachgeholt werden sollte. Gänzlich falsch ist jedoch der Hinweis im Artikel, dass Seppl Herberger am Alsenweg zum Nationalspieler wurde. Als das von vielen Mitgliederhänden erbaute Stadion am Alsenweg in 1924 die ersten Spiele erleben durfte, war Seppl Herberger nach Spielsperre in 1922 schon längst Spielführer beim Lokalrivalen VfR Mannheim.

Tatsächlich wurde Seppl Herberger auf dem legendären zweiten Spielfeld des SV Waldhof, dem „Sandacker“ hinter der Waldhofschule mit dem legendären „3H Sturm“ Höger-Hutter-Herberger zu Nationalspieler, die am 18. September 1921 beim 3:3 gegen Finnland die deutsche Offensive bildeten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3vJYhFy