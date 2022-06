Garage als Abstellkammer

Leider hat die Verfasserin von „So findet jeder sein Wohnmobil“ eine der wichtigsten Überlegungen vor der Anschaffung eines Wohnmobils gar nicht erwähnt: Wohin mit dem riesigen Fahrzeug, wenn es nicht gebraucht wird?

Früher war es üblich, dass sich Besitzer von Wohnmobilen in der Nähe einen Abstellplatz oder beim Bauern in der Umgebung eine Scheune mieteten, wo das Fahrzeug im Winter, und wenn es nicht gebraucht wird, stehen kann. Die meisten heutigen Camper interessiert das aber gar nicht mehr. Sie parken ihre Wohnmobile irgendwo am Straßenrand, ohne Rücksicht auf die dann für Fußgänger und Radfahrer schlechte Einsicht in die Straße.

Deutlich mehr Parkplätze

Durch die ständig wachsende Anzahl von Pkw wird das verbotene Gehwegparken auch in Feudenheim allmählich zu Problem. Allerdings gibt es hier mehr Garagen als in einigen anderen Bezirken, die aber oft als Abstellkammer für Fahrräder, Gartengeräte oder Skiausrüstungen zweckentfremdet werden, was ebenso verboten ist. Würde hier jeder Garagenbesitzer seinen Pkw in seine Garage fahren, dann gäbe es deutlich mehr Parkplätze am Straßenrand.