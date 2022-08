Gans nur im Märchen

Zum Artikel „Mehrheit für Pilotenstreik“ vom 1. August:

So sicher wie Weihnachten oder Ostern sind wir dem alljährlichen Treiben unserer Gewerkschaften ausgesetzt, denen wir wieder einmal nicht nur einen Streik, nein, einen Vielfachen, nämlich den des Bodenpersonals, dann der Sicherheit, der Piloten, und sicher auch bald der Fluglotsen zu verdanken haben. Doch wer meint, dass dann die Zumutungen ein Ende hätten, täuscht sich sehr, denn die Bahn hat auch so einiges auf Lager. Ganz zu schweigen von den Hafenarbeitern und so weiter.

Ich jedenfalls habe es satt, immer wieder in Geiselhaft für Partikularinteressen genommen zu werden. Ich habe kein Verständnis mehr für die Zumutungen, die das ganze Jahr über andauern! Der Schaden an der Volkswirtschaft oder am einzelnen Reisenden ist nicht weiter hinzunehmen. Es ist sicher strategisch gedacht, in Zeiten der schlimmsten Krisen die Gesellschaft zu erpressen, doch die lieben Genossen vergessen, dass in der Pandemie die meisten Jobs durch den Steuerzahler erhalten blieben, insbesondere der Piloten(!) und dass sie langsam aber sicher an ihrem eigenen Ast sägen.

Die Folgen der Tarifabschlüsse in diesen Zeiten sind teurere Preise und sinkende Verbraucherzahlen. Wer nun meint, dass dies wegen des Personalmangels nicht so schlimm sei, der vergisst, dass alles auch bezahlt werden muss – auch die Gehälter, denn die Gans, die goldene Eier legt, gibt es halt nur im Märchen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3d1mOi7