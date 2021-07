Zum Kommentar „Feierwütige umlenken“ vom 5. Juli:

Sehr guter Kommentar. Auch die Bürger der Neckarstadt-West haben die Stille genossen. Man konnte endlich bei offenem Fenster schlafen. Der Nachtmarkt liegt nicht direkt an der Wohnbebauung, das ist ein Vorteil. Leider ziehen die Besucher auf dem Heimweg gerne mit der letzten Flasche in der Hand lautstark durch die Neckarstadt oder über die Jungbuschbrücke. Am nächsten Tag liegen dann Scherben auf den Fuß- und Radwegen und Straßen. Manche Flasche ziert dann auch das Fenstersims. Hier sollte der Betreiber seine Gäste sensibilisieren. Das würde die Akzeptanz dieser Feierlokation steigern.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3huRDLG