Gängige Begriffe nicht ersetzen

Zum Leserbrief „Lieber Englisch statt Deutsch“ vom 18. Oktober:

Da hatte Jürgen Hebling ( Schriesheim) den berühmten Nagel auf den Kopf getroffen. In den 50er Jahren hatte ich häufiger gehört „everybody speaks english“. Nun ja, eine neue Zeit nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges war sicht- und spürbar. Britische Soldaten gehörten täglich (Hamburg zählte damals zur britischen Besatzungszone) zum Straßenbild, sie waren keine Feinde mehr, und wir lernten bereitwillig die englische Sprache. So weit – so gut. Aber der offensichtliche Trend, möglichst viele deutsche Worte zu meiden und durch „moderner“ anmutende Vokabeln ersetzen zu wollen, ist ein „Woodway“ – also ein Holzweg.

Warum platziert ein Kleidungsgeschäft vorm Eingang ein Schild mit der Aufschrift „SALE“? Soll das ein interessantes Produkt sein? Nein, es könnte ja sein, dass der Betreiber sich seiner spärlichen Englischkenntnisse entsinnt, und eigentlich „For Sale“ gemeint haben könnte. Also: „Leute, hier wird etwas verkauft.“ Was denn sonst? Wieder falsch geraten? Hier muss mehrfach um die Ecke gedacht werden, denn mit „SALE“ möchte der Betreiber signalisieren, dass hier Waren zum Sonderpreis angeboten. Was ist zu tun? Zurück zur deutschen Sprache?

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein (ADSV) war ein Verein, der von 1885 bis zum Zweiten Weltkrieg bestand. Er widmete sich hauptsächlich der Bekämpfung von Fremdwörtern in der deutschen Sprache. So sollte das Fremdwort „Motor“ im Wort „Verbrennungsmotor“ im Sinne des Deutschen Sprachpurismus durch ein deutsches Wort ersetzt werden, nämlich durch „Zerknalltreibling“. Hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt.

Wenn es aber durchaus gängige deutsche Begriffe gibt, müssen sie doch nicht mit Gewalt durch ein Fremdwort ersetzt werden. Oder müssen wir uns der deutschen Sprache etwa schämen? Sie bietet in Romanen oder Gedichten eine große Bandbreite von Spracherlebnissen, derer sich die deutschsprachigen Dichter gerne bedient hatten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3f4btz2