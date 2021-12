Fußgängerzone sinnvoller Schritt

Zum Artikel „Viel zu wenige fahren Schritttempo“ vom 18. November:

Ich bin fast ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ab Beginn der verkehrsberuhigten Bereiche drossele ich mein Tempo, denn hier ist Schrittgeschwindigkeit angesagt, also nicht mehr als sieben Stundenkilometer. Bei diesem Tempo fällt man noch nicht vom Fahrrad.

Wer aber glaubt, unbedingt mit dem Auto in die Altstadt fahren zu müssen, fährt im ersten Gang mit Leerlaufdrehzahl. Entgegen so mancher Äußerung kann ich bestätigen, dass diese Fahrweise realisierbar ist. Mit jedem Pkw, Transporter und Lkw. Diese „Schleichfahrten“ im Schritttempo widerstreben vielen Verkehrsteilnehmern, sie fühlen sich ausgebremst. Gelegentlich wird sogar gehupt oder bis auf „Tuchfühlung“ herangefahren. Zur Erinnerung: Schritttempo gilt auch für Stadträte, da gibt es keine Sonderrechte – oder doch?

Ladenburg hat in den letzten Jahrzehnten den Charme einer gepflegten Altstadt entdeckt. Die Linienbusse fahren nicht mehr durch die Hauptstraße, der motorisierte Verkehr wurde um die Altstadt herumgeführt. Angesichts der fußläufigen Entfernungen wäre eine Fußgängerzone ein sinnvoller Schritt in die Weiterentwicklung Ladenburgs. Erfahrungen aus anderen Altstädten beweisen es. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen den Kraftfahrzeugen außerhalb der Altstadt zur Verfügung. Wo ist das Problem? – Noch ein Tipp: Mit dem Fahrrad habe ich praktisch keine Parkplatzsorgen. So radle ich für meine Gesundheit und schone die Umwelt.

