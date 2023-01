Funktioniert nur als Gesamtkonzept

Zum Thema Verkehrsversuch:

Ich möchte auf drei Leserbriefe eingehen. Reiner Körver, selbst in der Innenstadt wohnend, weist in erfreulicher Sachlichkeit auf die selbstverständlichen Unterschiede der Wohn- und Alltagssituation in einer lebendigen Innenstadt und in beschaulicheren Außenbezirken hin. Ulrich Merkel vertritt ebenso sachlich die Meinung, dass Mannheimer Bürger keine autofreie, sondern eine verkehrsberuhigte Stadt wünschen.

Eine deutliche Verschärfung der Formulierung kennzeichnet den Hinweis auf eine von Ideologie getriebene Politik des „Mannes mit dem Zopf“. Hubert Becker attackiert nun ebenso scharf und unsachlich: Die Aussage von Herrn Merkel sei von Hass und rechter Ideologie getrieben. Hier zeigt sich, wie eine konfliktauslösende Politik die Gesellschaft spaltet, frustriert und damit eine sachlich konstruktive Diskussion erheblich gefährdet.

Verkehrsmittel frei wählen

Eine nachvollziehbare Entwicklung, denn eine Politik, die für einen großen Teil der Bürgerschaft die Lebensbedingungen verschlechtert (zum Beispiel bei der Automobilität) ist keine gute Politik. Sie schaufelt Gräben zwischen Betroffenen und nicht Betroffenen, zwischen Verlierern und Gewinnern. Eine Politik ist nur dann akzeptabel, wenn sie Klimaschutz in ein allumfassendes, zukunftweisendes Gesamtkonzept integriert. Doch eine meiner Meinung nach überengagierte Lokalpolitik priorisiert einseitig das selbstgesetzte Ziel „Modellstadt“ und stempelt damit viele Bürger zu Verlierern.

Kann jedoch eine frustrierte und zerstrittene Bürgerschaft als Vorbild dienen? Gerade die Klimakrise erfordert doch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine Spaltung der Gesellschaft ist kontraproduktiv. Der politische Auftrag ist doch eine bedarfsgerechte Gestaltung entsprechend den Interessen aller (!) Bürger. Das bedeutet Automobilität UND Klimaschutz als Gesamtkonzept.

Das erfordert hinsichtlich Mobilität, dass nicht ein Verkehrssystem zu Gunsten eines anderen aktiv verschlechtert wird. Wichtig ist, dass jeder das Verkehrsmittel wählen kann, dass seiner persönlichen Lebenssituation am besten angepasst ist, auch in der Innenstadt. Das bedeutet Schienen und Haltestellen, Fahrradwege und Abstellmöglichkeiten, Straßen und Parkplätze. Wenn unsere Politik dazu nicht in der Lage ist, fehlt es an Qualität. Dies stellt somit die Qualifikation der handelnden Personen in Frage.