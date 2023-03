Für Fahrräder ungeeignet

Zum Artikel „Anwohner genervt vom Auto-Chaos in der Fahrradstraße“ vom 27. Februar:

Endlich wird mal öffentlich gemacht, welche Missstände in Neckarau zu finden sind. In der Auflistung fehlt jedoch noch, dass der Getränkemarkt in der Fischerstraße die Lkw zum be- und entladen auf der Fahrradstraße parkt. Noch schlimmer jedoch als für Radfahrer in der Luisenstraße ist die Situation für Fußgänger in der Fischerstraße. Die ohnehin schmalen Bürgersteige sind bis vor zur Wacholderstraße zugeparkt, so dass man sehr oft auf die Fahrbahn ausweichen muss. Fazit: Neckarau ist nur für Autofahrer geeignet.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/41GfWvr