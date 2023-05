Führt zu Korruption

Zum Artikel „26 Millionen Mehraufwand“ vom 29. April:

Der von den öffentlichen Arbeitgebern bejammerte Tarifabschluss stellt sich als faules Ei für die Arbeitnehmer heraus. Er wird das zweite Mal in Folge einen Reallohnverlust für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes darstellen. Dies liegt vor allem an den Einmalzahlungen, die keinen Inflationsausgleich darstellen können – auch nicht für die unteren Lohngruppen. Im Vergleich zu anderen Gewerkschaften, wie z. B. der IG Metall, die für das Kfz Handwerk 8,5 Prozent Lohnerhöhung plus 2500 Euro steuerfreie Einmalzahlung erzielt hat, haben die Verdi-Verhandlungsführer sich einmal mehr über den Tisch ziehen lassen.

Hiermit wird die langfristige Tendenz weiter verschärft, nämlich dass im Vergleich zur Privatwirtschaft die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst immer mehr an Boden verliert: Lagen im Jahre 2002 die Durchschnittseinkommen der Vollzeitbeschäftigten im Öffentlichen Dienst über denen in der Gesamtwirtschaft, so hat sich dieser Umstand in sein Gegenteil verwandelt und er hingt immer mehr zurück.

Wenn dieser Prozess der Pauperisierung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes so weiter fortschreitet, wird dies zu mehr Korruption in der öffentlichen Verwaltung führen und zu deren weiteren Ausfall beitragen. Wir sehen jetzt schon, dass Kindergärten ihre Öffnungszeiten einschränken, dass in Schulen aufgrund von Lehrermangel Unterricht ausfällt und dass sind nur die Vorboten von finsteren Zeiten. Stellen Sie sich vor, ihr Haus brennt und die Feuerwehr rückt wegen Personalmangel nicht an. Unvorstellbar? Schauen Sie nach England, wo die Gesundheitsversorgung des Staates nicht die notwendigen Leistungen zeitgerecht erbringen kann. Wollen wir solche Zustände in Deutschland? Deshalb kann Verdi-Mitgliedern nur empfohlen werden, diese Tarifvereinbarung bei der anstehenden Abstimmung abzulehnen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/4165n3k