Fromme Formulierung

Das Umweltforum vermisst einen Aufschrei angesichts der jetzt erfolgten Angebotsreduzierungen im öffentlichen Nahverkehr in Mannheim. Aber die meisten Menschen, die regelmäßig Bus und Bahn benutzen, neigen nun mal eher zur Duldsamkeit und weniger zum lauten Protest. Auch gehen sie aufgrund ihrer täglichen Erfahrungen ohnehin wohl eher davon aus, dass mit dem ÖPNV so richtig kaum eine Mobilitätswende zu schaffen ist. Schließlich gibt es ja bis jetzt auch noch kein einziges wissenschaftliches Konzept, das überzeugend darstellt, wie so etwas konkret passieren soll. Es gibt dazu allenfalls fantasievolle Ahnungen und jede Menge fromme Zielformulierungen von Ökopolitikern und Klimaaktivisten.

Dagegen ist die vom Umweltforum eher kritisch gesehene Einführung eines preiswerten Deutschland-Tickets die bislang segensreichste ÖPNV-Maßnahme in den letzten Jahrzehnten. Denn damit kann es hoffentlich gelingen, die bundesweit vielen kleinteiligen und mit unzähligen Verwaltungsbeamten besetzten Tarifverbünde und Abrechnungsbehörden überflüssig werden zu lassen. Dafür könnten dann im Gegenzug vielleicht auch mehr von den geforderten klimarettenden Verbesserungen im ÖPNV-Angebot geschaffen werden.