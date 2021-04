Zum Artikel „Selbstverständlichkeit zeigen“ vom 22. März:

Ich möchte dem „Mannheimer Morgen“ und der Familie Marhöfer danken für diesen sehr, sehr schönen Bericht über die Bar Mizwa von Leon. Insbesondere dieses wunderbare Foto von Leon, was sich so wohltuend von all den Schrecken, die man täglich serviert bekommt, abhebt. So ging es mir: Ich habe es angeschaut und wurde ganz ruhig. Ja, die Vielfalt jüdischen Lebens, ich durfte sie auch vor Jahren über Einladungen erleben. Schön war’s, feierlich, fröhlich, wie das Leben eben ist. Dieses Bild hat einen Preis verdient. Vielen, vielen Dank dafür.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3fyvgEz