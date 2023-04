Friedensappell zu begrüßen

Der Friedensappell von namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik in der „Berliner Zeitung“ an Kanzler Olaf Scholz ist mehr als nur zu begrüßen. Die Reaktion des Vizeaußenminister der Ukraine Melnyk und Botschafter Makeiv ist eine bodenlose Unverschämtheit und müsste auch veröffentlicht werden. Was Melnyk als „Firlefanz“ bezeichnet ist der einzige Weg, zum Frieden zu kommen.

Die Aussage von Selenskyj sind eines Staatschefs unwürdig. Immer ist es notwendig, bei Differenzen zu reden und mit neutral Partnern Kompromisse zu erreichen, das lehrt die Geschichte und es ist nicht notwendig, Fehler zu wiederholen. Das gilt auf allen Ebenen des humanen Zusammenlebens.