Freue mich, zu helfen

Zum Leserbrief „Bürger werden entmündigt“ vom 6. Februar:

Es ist eindeutig geklärt, wann ein Mensch tot ist. Wo also liegt das Problem, Herr Pferdekämper? Das Problem in Deutschland ist vielmehr, dass zu wenige Menschen einen Organspendeausweis haben. Die Widerspruchslösung ist genau der richtige Weg. Und wieso sollte „man“ davon nichts wissen? Diejenigen, die sich lieber unversehrt dem Feuer oder der Verwesung hingeben, dürfen das auch weiter tun. Ich habe seit über 50 Jahren einen Spenderausweis und freue mich, wenn ich nach meinem Tod jemand Todkrankem helfen kann. Ich wünsche dem Leserbriefschreiber, dass er oder seine Lieben niemals in die Situation kommen, dass sie auf ein „ausgeschlachtetes“ Organ angewiesen wären.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3l5ICgr