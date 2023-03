Frauen-Quote hat Nachteile

Zum Artikel „Frauen im Nachteil bei Spitzenjobs“ vom 23. Februar:

Frau Belen Garijo Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck KGaA hat klar zum Ausdruck gebracht, dass Sie die Übertragung der Geschäftsleitung als Anerkennung Ihrer Leistung und Ihrer Fähigkeiten betrachtet. Eine Übertragung der Geschäftsleitung als Quotenlösung (Alibibesetzung) hätte Sie abgelehnt. Die Quote hat den glasklaren Nachteil, dass Kenntnisse (Wissen), Fähigkeiten und Leistung keine Rolle mehr spielen. Bei der Quote fehlt der unendliche Wettstreit um die Leistung. Aufgrund meiner Berufs- und Lebenserfahrung empfehle ich ein Dreigestirn aus sehr guter Ausbildung, Berufserfahrung (auch im Ausland) sowie regelmäßige Weiterbildung als Karrieresprungbrett. Um es mal vorsichtig zu formulieren: Dann braucht man keine Quote mehr.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3L0jVge