Frauen nur am Rande

Zum Thema Frauensport:

Mir ist schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass Frauensport im „MM“ eine Randsportart ist. Ich wollte es wissen und habe über die Woche vom 19. bis 24. April genauer hingeschaut. Genauer, das heißt, ich habe gemessen und gerechnet, wie viel Platz Frauen im Vergleich zu Männern eingeräumt wird. Ergebnis: Die Fläche, die dem Frauensport gewidmet war, betrug zwei Prozent der Fläche für männliche Sportler. 50 Mal so viel Männer- wie Frauensport! Ausnahmslos als Randspalte. In der ganzen Woche zwei Fotos mit je einer Frau, jeweils fünf Zentimeter mal fünf Zentimeter!

Auch im Sport präsenter

Wir leben ja in einer Zeit, in der es normal ist, die Stellung der Frauen, sei es in der Wirtschaft, in der Kulturszene, in der Politik zu verbessern. Ihnen, nachdem sie lange dafür gekämpft haben, die gleichen Chancen einzuräumen wie Männern, und das mit beträchtlichem Erfolg, vergleicht man die heutige Situation mit der vor zehn, 20, 50 Jahren.

Auch im Sport ist offensichtlich, dass die heutigen Frauen deutlich präsenter geworden sind, sowohl im Leistungs- wie auch im Breitensport. Auch dort kommen sie zu ihrem Recht – nur im „MM“… In dieser Hinsicht ist die Sportberichterstattung im „MM“ völlig aus der Zeit gefallen. Ich vermute, dass es keine Journalistin in der Sportredaktion gibt. Da wäre es ein erster Schritt, auch eine Frau an der Gestaltung des Sportteils zu beteiligen.

