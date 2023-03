Fördern und Fordern

Zum Artikel „Viele Schüler ohne Abschluss“ vom 7. März:

In Deutschland wird fataler Weise mittlerweile nicht mehr gefordert, nur noch gefördert und großzügig Steuerzahler-Geld verteilt. So nicht! Wir lesen am 7. März von Schülern, die in zunehmender Zahl keinen Abschluss packen, aber „nicht durch das Raster fallen dürfen“. Warum nicht? Ohne Fleiß kein Preis – das traditionelle Sprichwort ist auch heute noch gültig.

Eine engagierte Lehrerin in einer Gesamtschule in Rheinland-Pfalz erzählte mir gerade, sie sei deprimiert, weil die Leistungsstarken in den Klassen ständig wegen fauler und damit leistungsschwacher Mitschüler, an denen sich dann der Unterricht orientiere, zu kurz kämen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Es wäre höchste Zeit, ihn zu ändern und auch endlich Eltern in die Pflicht zu nehmen. Auch bildungsfernen Müttern und Vätern darf nicht die Aufgabe abgenommen werden, sich um die Zukunft des Nachwuchses zu kümmern. Wir verteilen aber lieber über bestimmte Zentren sogar noch kostenloses Mittagessen, damit zuhause nicht mal mehr die Kinder mit Essen versorgt werden müssen.

Eine ständige Alimentierung von Bürgern ist auch eine Art der Entwürdigung, die von vielen, die so gerne lautstark beschweren, aber wohl gerne in Kauf genommen wird. Gerade auch in Ludwigshafen, wo die Sozialausgaben mit zur katastrophalen Finanzlage beitragen, ebenfalls am 7. März zu lesen. Gleichzeitig werden trotz schwieriger Wirtschaftslage nicht nur Fachkräfte, sondern auch Personal für Anlern-Jobs (zum Teil weit über Mindestlohn bezahlt) händeringend gesucht.

In keiner veröffentlichten Arbeitslosenstatistik kann ich jedoch merkwürdigerweise erfahren, wie viele Arbeitslosengeld-II-Empfänger tatsächlich in Arbeit vermittelt werden. Stattdessen wird mir permanent erzählt, nur eine geringe Prozentzahl sei arbeitsunwillig. Dann frage ich mich allerdings, ob all die vornehmlich Männer jungen und mittleren Alters, die sich täglich an Plätzen im Stadtgebiet versammeln, arbeitsunfähig sind. Nein, es ist keine Polemik, wenn die Allgemeinheit Pflichten einfordert. Im steuerfinanzierten Wohlfahrtsstaat Schweden gibt es genau 300 Tage Arbeitslosengeld. Wer bis dahin nicht selbst einen Job gefunden hat, bekommt einen zugeteilt – oder muss eben auf Unterstützung verzichten. In Deutschland betreiben wir stattdessen lieber Sozialromantik und richten die Kommunen zunichte.

