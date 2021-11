Fläche wird versiegelt

Zum Artikel „Edeka plant neuen Markt am Ortsrand von Neckarhausen“ vom 3. November:

Es ist schön, zu erfahren, dass „Edeka“ in Neckarhausen einen Vollsortimenter plant. Im ersten Moment denkt man, super brauchen wir hier. Überdenkt man das Projekt jedoch eine Weile, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Dass Bürgermeister Simon Michler auf diesen Zug aufspringt, ist selbstverständlich, es könnte ja der Karriere schaden, wenn man so ein Projekt nicht unterstützen würde. Aber hat er nicht schon einmal eine Schlappe in Edingen erlebt, bei der die Bürger gegen sein Bauprojekt gestimmt haben?

Gerade jetzt, in Zeiten von Klima- und Biodiversitätskrise, sollten solche Projekte genau überdacht werden. Durch den Bau der L 597 und der Brücke über den Neckar nach Ladenburg, wird hier schon genügend Landschaft zersiedelt. Und nun noch ein Supermarkt, der inklusive Parkplätze, Zufahrtsstraßen, Be- und Entladestelle für Lkw zirka 6000 Quadratmeter Flächenverbrauch versiegelt, ist gegen jegliche Vernunft. Betrachtet man sich die Präsentation des Regierungspräsidium Karlsruhe vom 23. März, dürfte die Zu- und Abfahrt sich mit dem geplanten Gebiet, das die Gemeinde Edingen-Neckarhausen auf ihrer Website darstellt, zumindest teilweise überschneiden.

Es dürften sich besonders die neuen Eigentümer des geplanten Bebauungsgebietes „Wiese“ und die Bewohner des Gebietes „Wingertsäcker“ über die zu erwartende Lärmbelästigung während der/den Bauphasen freuen, denn die Bauphase IV der L 597 ist für den Zeitraum 2023 bis 2025 fast im gleichen Zeitraum (2023 bis 2024) wie das Vollsortimenter-Projekt. Betrachtet man die Supermärkte und Discounter im näheren Umkreis, dürften diese Einkaufsmöglichkeiten ausreichend sein, zumal in Neckarhausen das Markthaus für die Grundversorgung vor Ort sorgt und hier die Arbeitsplätze gefährdet wären.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BYjds0