Europäische Interessen wahren

Zum Kommentar „Brüder im Geiste“ vom 28. Oktober:

Dieser Kommentar ist im Sinne des „Zeitgeistes“ verfasst. Fakten spielen in deren Welt offenbar keine Rolle mehr. Wir lernen staunend, dass der BASF-Chef mitverantwortlich für die Energiekrise sein soll. Nur zur Erinnerung für den geschichtsvergessenen Mainstream war der Ablauf doch so: Die Politik beschloss, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und kein Öl und Gas mehr aus Russland zu kaufen. Darüber hinaus hat Herr Habeck Gas völlig überteuert auf den Weltmarkt erworben, um den Wegfall der russischen Lieferungen zu kompensieren.

Die Energiekrise ist also von unserer eigenen Regierung zu verantworten. Mit allen schrecklichen Folgen für die eigene Bevölkerung. Man kann der Regierung Merkel viel vorwerfen, aber die Entscheidung preiswertes russisches Gas zu kaufen, gehört nicht dazu. Es war die Basis für unsere Energiewende. Was versäumt wurde, war die Einbeziehung Russlands in die damals geplante europäische Friedensordnung.

Nun dürfen wir Bürger die Kompetenzen der Wirtschaft, was die Zukunft ihrer Firmen betrifft, durchaus höher einschätzen als die Fähigkeiten unserer Regierung und deren Unterstützer in den Medien. Es sind die „Brüder im Geiste“, die in den Medien hemmungslos Ziele vertreten, die nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung liegen. Für sie beginnt die Geschichte immer im Februar 2022. Damit enthalten sie uns bewusst Informationen vor, die möglicherweise zu einer anderen nicht gewünschten Einschätzung führen. Sie manipulieren uns. Weil Ihnen die Argumente fehlen, wird jeder, der es wagt, die Wahrheit auszusprechen, persönlich diffamiert.

Die Zerstörung der deutschen Industrie, speziell des Mittelstandes, das will doch niemand. Es wird deshalb allerhöchste Zeit, mit dieser transatlantischen Unterwerfung aufzuhören und unsere europäischen Interessen zu wahren.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3G0TgNR