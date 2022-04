Es mangelt an Willen

Zum Thema „Energiekosten und Entlastungen“

Als es darum ging, neue Verbote und Einschränkungen für die Bürger während der Corona-Pandemie zu beschließen, erfolgte dies quasi über Nacht. Heute Bundestagssondersitzung und morgen Bundesrat. Man hatte manchmal Mühe, die Veränderungen zu verfolgen.

Nun geht es in Anbetracht der extrem gestiegenen Energiekosten um eine mögliche Entlastung der Bürger und der Wirtschaft. Aber es wird nur geredet, geredet und die Vorschläge gegenseitig madig gemacht. Die Abschaffung der EEG-Umlage soll erst zum 1. Juli erfolgen. Warum nicht sofort? Eine Absenkung der Mehrwertsteuer wäre ein zu großer Aufwand, seltsam, zu Corona-Zeiten ging das sehr schnell.

Ich werde den Eindruck nicht los, dass es unserer Regierung am ernsthaften Willen mangelt. Es ist ja nicht nur die Energie teurer geworden, sondern auch viele Lebensmittel und andere Produkte, und das Ende ist noch nicht erreicht.

Und jede Teuerung spült Milliarden an Mehrwert- und anderen Steuern wie bei der Energie in die Bundeskasse. Und das sind ungeplante Einnahmen. Am Geld für eine Entlastung kann es nicht liegen.