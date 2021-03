  Es ist zum Heulen

Zum Artikel „Schlagabtausch von Grötsch und Riehle“ vom 4. März:

Wäre es nicht so traurig, man könnte über den aktuellen „Zwist“ im Mannheimer Gemeinderat lachen. Der über Jahrzehnte, über fast alle Parteigrenzen hinweg gewachsene Mannheimer Filz, inszeniert nun – übrigens passend in einer Wahlzeit, den Pseudo-Diskurs.

Man könnte anlässlich dieser offensichtlichen Provinz-Posse, nicht eindrücklicher die Abgehobenheit der vermeintlichen Bürgervertreter darstellen. Akteure, die sonst in gewohnter Manier sich gegenseitig Posten und Pöstchen zuschustern, inszenieren nun medial wirksam einen Sturm im Wasserglas. Letztlich wird aber ganz offensichtlich und leider wie so oft in Mannheim, nur reichhaltig heiße Luft komprimiert und letztlich wieder einmal viel Lärm um nichts gemacht! Insbesondere in diesen schweren Corona-Zeiten fragt sich der gebeutelte Steuerzahler, wie dick die Hülle der „Blase“ dieser abgehobenen Kaste eigentlich ist?

Mit Esprit Probleme anpacken

Anstatt sich um tatsächliche Sorgen und Gedanken um die wirklichen Nöte der Bürger, wie marode Straßen, verwahrloste Schulen, verwaiste Innenstädte oder immer mehr No-go Areas zu machen, ja vielleicht sogar, wie in manch anderen Städten, mit Fantasie und Esprit diese Probleme anzupacken, inszeniert man sich hier mal wieder kurzzeitig als Kämpfer für den Mannheimer Bürger und setzt aber nur sich selbst und nebenbei noch das eigene Parteibuch in Szene. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich befürworte die Existenz des NTM voll umfänglich, finde es aber komplett daneben, wie nun eben an diesem Beispiel, lebendige Politik wieder einmal nur vorgespielt wird.

Wie gesagt, eigentlich müsste man Lachen, aber irgendwie ist es eher zum Heulen!

