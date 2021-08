Es geht wohl hauptsächlich ums Geld

Zum Artikel „Luftfilter für alle Schüler gefordert“:

Warum diese brutale SchülerInnen-Impfkampagne? Es geht einfach ums Geld! Weil: 30 SchülerInnen impfen kostet 360 Euro und ein Luftfilter pro Klasse 2000 Euro! Darum gehts! Die in den letzten Wochen von Politik und Medien nahezu brutal vorgetragene Kampagne für das Impfen von Schulkindern und die flächendeckend vorgetragene Forderung nach Luftfiltern in jedem Klassenzimmer wollen eigentlich nur das Eine: kompletten Präsenzunterricht für alle. Dabei geht es aber wohl hauptsächlich ums Geld.

Mit Impfung erledigen sich Filter

Das mit Schulbeginn in einigen Bundesländern wieder entflammte Rufen nach Luftfiltern zeigt, dass die Bundesländer seit einem Jahr mit der Installation von Luftreinigungsgeräten nicht viel weitergekommen sind. Zum Beispiel hat Mannheim 200 000 Euro zur Verfügung und will damit 100 Luftreinigungsgeräte installieren, das heißt, pro Gerät werden 2000 Euro angesetzt.

Mannheim hat aber 2000 Schulräume, also fünf Prozent der Schulräume werden letztlich mit Luftreinigungsgeräten versorgt. Aber bevor die ganze Sache realisiert werden kann, hat Mannheim noch ein „Start-Up“-Unternehmen in Tübingen mit der Überprüfung dieser Geräte auf Qualität beauftragt. Die MPI-Chemie in Mainz hat allerdings schon seit Monaten die gängigen Qualitätsluftreinigungsgeräte auf Herz und Nieren überprüft und die Ergebnisse online gestellt. Man fragt sich, warum seit einem Jahr hier nicht schneller vorgegangen wurde und wird. Was kostet es, eine Klasse zu impfen? 360 Euro. Und was kostet ein Luftfilter inklusive kompletter Installation? 2000 Euro. Das heißt, mit kompletter Impfung erledigt sich das Luftfilterthema komplett.

