Zum Zeitzeichen „Großväter des Rock“ vom 22. März:

Was für ein unnötiger, überheblicher, arroganter – die Höflichkeit verbietet einem stärkere Adjektive – Kommentar, nur um beim Roger-Waters-Bashing mit dabei zu sein. Da zitiert er aus Another Brick in the Wall: Wir brauchen keine Erziehung, wir brauchen keine Gedankenkontrolle – Lehrer, lasst uns Kinder in Ruhe, um den Unsinn von Rocktexten zu dokumentieren.

Stimmt, in Rocktexten wurde und wird viel Unsinniges geschrieben – dafür hat es sogar einen Literaturnobelpreis gegeben. Aber Another Brick in the Wall kann man nur richtig einordnen, wenn man die Zeit der Publikation in Betracht zieht und etwas über die Erziehung an englischen Privatschulen und Internaten weiß. Das ist bei Herrn Groß anscheinend nicht der Fall.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bücher Ladenburger Autorin Kristin Wolz präsentiert neuen Roman Mehr erfahren Gesellschaft Warum der Aprilscherz aus der Mode kommt Mehr erfahren

Was in Harry Potters Hogwarts niedlich antiquiert daher kommt, war für viele Kinder an englischen Schulen die Hölle auf Erden. Die Erziehung war elitär und zum Heranziehen unkritischer Eliten gedacht und gemacht. Die Bildung für Angehörige der Unterschichten fiel nicht ins Gewicht. Die waren als Arbeiter in der Industrie vorgesehen, da brauchte es nicht viel Bildung, das Aufsagen von Regeln und auswendig gelerntem Faktensalat genügte voll und ganz. Das akzeptierte man als in einer industriellen Gesellschaft notwendiges Übel. Und wenn, Zitat: „Alte Superstars … (gegenwärtig) ein gerngesehenes Phänomen“ sind, dann beleuchtet dies nur die musikalische Armut der letzten dreißig bis vierzig Jahre.

Denkmuster aufgebrochen

Was die Texte anbelangt, ja, Herr Groß, die waren nicht immer politisch und gesellschaftlich korrekt. Dafür waren sie auch nicht geschrieben. Sie wollten verkrustete Strukturen, Denkmuster und Gesellschaften aufbrechen und haben sie aufgebrochen – und dass vierzig oder fünfzig Jahre später ein Zeitalter politischer Korrektheit, neuer Prüderie und neuen Puritanismus aufziehen würde, lag außerhalb der Vorstellungskraft dieser „tragikomischen Figuren“.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/40Bg4vj