„Erzähl mir was“, vier Enkel mir dies sagen. In den heutigen schweren Tagen schaue ich mit 85 Jahren auf Frieden und Krieg nachdenklich zurück. Auch ich hatte nicht immer Glück! In diesen Zeiten enteilte mein Leben, und wie es wirklich war, möchte ich weitergeben. Gemütlich zu Hause – in aller Ruhe – hören mir meine vier Enkel zu. Und will mein „Geschreibsel“ noch jemand auch lesen: Nichts ist erdichtet, alles ist so gewesen! Alles ist so gewesen! Also schicke ich meine Erzählung ein, lest sie oder lasst es sein!