Erwarte mehr

Zum Interview mit Markus Söder „Das Bürgergeld ist ungerecht“ vom 12. November:

Könnte es sein, dass sich Herr Söder noch nie den Kontakt zu Hartz-4-Empfänger/innen gesucht hat und von der Materie keinen „Schimmer“ hat!? Im Gegensatz zu Herrn Söder war ich fast 45 Jahre in einem Kreditinstitut tätig und durfte die finanzielle Situation dieser Menschen hautnah miterleben.

Ein „Schonvermögen“ in Höhe von 60 000 Euro, was von CDU/CSU kritisiert wird, konnte ich kein einziges Mal feststellen. Eine generelle Unlust zum Arbeiten, was Söder und Co. unterstellen, kann ich auch nicht bestätigen.

Warum beleuchtet er nicht mal die Förderungsmaßnahmen durch die Bundesanstalt für Arbeit? Von einem Ministerpräsidenten, noch dazu vom Freistaat Bayern, erwarte ich schon etwas mehr.

