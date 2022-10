Erst die eigene Bevölkerung

Zum Thema Flüchtlinge:

Ich kann Herrn Merz von der CDU nur zustimmen, nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge suchen in erster Linie das Land, wo Milch und Honig fließt, sondern auch Syrer, Afghanen, Afrikaner und so weiter. Es kann auch nicht sein, dass die Ukrainer Hartz 4 bekommen wie ein Mitarbeiter, zum Beispiel bei Daimler Benz, der nach 30 Jahren Arbeit bei Werkschließung in die Arbeitslosigkeit entlassen wird, obwohl diese nicht gearbeitet haben.

Das Asylgesetz muss für alle gelten, die nach Deutschland kommen. In Zeiten wie diesen, wo im Ahrtal immer noch viele auf Unterstützung warten, die Spenden nicht ausgezahlt wurden, kommt zuerst die eigene Bevölkerung und danach lang nichts. Die Grenzen gehören geschlossen und Straftäter sowie Wirtschaftsflüchtlinge abgeschoben.

Durch den Ukrainekrieg zahlen wir in Deutschland die Zeche und werden von Rot, Grün, Gelb ausgezogen wie die Weihnachtsgänse. Sollte es keine Strom- und Gasbremse geben, wird das in Deutschland verheerende Auswirkungen haben, und alle Kohle- und Kernkraftwerke müssen laufen, und zwar unbefristet, sonst bricht die Wirtschaft und die Bevölkerung an den immensen Kosten ein, die kann kein Bürger bezahlen. Wenn nicht, die Wahlergebnisse in Italien lassen grüßen, demnächst auch bei uns.