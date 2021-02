  „Ersatzkonzert“ zu wenig

Zum Artikel „Auf Tuchfühlung mit der einsamen Harfenistin“ vom 10. Februar:

AdUnit urban-intext1

Als Abonnenten der Mannheimer Akademiekonzerte sind meine Frau und ich sehr enttäuscht vom Ersatz des vierten Akademiekonzerts am 8. Februar und auch von der Rezension von Stefan M. Dettlinger.

In dieser Zeit des Verzichts und der Vereinsamung von Menschen ist es schon gewagt, für ein solches Konzert – sonst ein Ereignis nicht nur des künstlerischen Genusses, sondern ebenso des Austausches zwischen Publikum und Orchester (und zwischen Orchester und Publikum) – das Motto zu wählen: „…Solisten und Solistinnen (spüren) der Einsamkeit nach, einem Gefühl, das in der Krise alle Menschen gleichermaßen berührt“. So die Ankündigung der Akademie. Und so war es dann auch: Einsam und todernst boten die Solisten des Nationaltheaters ihre „handverlesenen Stücke“ dar, sicherlich künstlerisch hoch qualifiziert, aber ohne jede sichtbare Emotion für das Online-Publikum.

Es gab keine Anmoderation der einzelnen Stücke, keinen „Blickkontakt“ seitens der Musiker mit dem „Publikum“, es wurde keine Empathie vermittelt, und die von Herrn Dettlinger gelobten Zwischenlesungen von Albrecht Puhlmann waren – auch diese ohne jeden Blickkontakt – so unterkühlt (und zudem in der Lautstärke nicht mit der der Musik abgestimmt), dass uns Zuhörern schauderte, wahrlich „Einsamkeit“, ja, Kälte befiel.

AdUnit urban-intext2

Die einzige Kritik von Herrn Dettlinger, als „Wermutstropfen“ formuliert, mit dem zukunftsweisenden Wunsch, dass mit den Sparten des Nationaltheaters kooperiert werden möge, ist zu wenig! So ist die „Absicht, der Inflation von Musik durch kostenloses Streaming entgegenzuwirken, indem man Eintritt verlangt zum Ereignis, in dem hochbezahlte Instrumentalisten spielen“ (so Dettlinger), verfehlt!

Der Akademie wäre aus unserer Sicht zu empfehlen, ihre Konzeption zu überdenken und ihrem Publikum online zu „begegnen“, solange wir auf Live-Konzerte des Orchesters verzichten müssen. Außerdem vermissen wir als Abonnenten, dass sich die Akademie bisher nicht öfter an ihr Publikum gewandt hat mit Mitteilungen zur Lage, zu den ausgefallenen Konzerten und zur Konzeption in dieser Zeit.

AdUnit urban-intext3

Online-Kontakte verursachen kaum Kosten. Die Akademie hätte ihren Abonnenten in dieser Zeit mehrerer ausgefallener Konzerte viel mehr bieten können (und müssen!), als dieses erste „Ersatzkonzert“. Das ist unsere Erwartung von einer lebendigen Kulturstätte.

AdUnit urban-intext4

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/37oey62