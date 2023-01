„Erratischer“ Beschluss

Zum Artikel „Mühsames Ringen bei knappen Kassen“ vom 14. Dezember:

Wie der „MM“ ausführlich berichtete, ließ sich Herr Peter Kurz unter anderem bei der Forderung, dem Tierheim einen Heizkostenzuschuss zu gewähren, auf die Palme bringen und kritisierte den Beschluss als „erratisch“.

Dazu sind zwei Dinge anzumerken: Im Tierheim arbeiten Menschen, die jeden Tag, von frühmorgens bis zum Abend und auch am Wochenende einen großen Teil ihrer Dienstzeit im Freien verbringen müssen, um die Tiere zu versorgen, und zwar auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Und wenn unterstützt werden soll, dass die Innenräume zum kurzen Aufwärmen auch ordentlich beheizt sind, hält Herr Kurz das für „erratisch“, wobei ich zur zweiten Anmerkung komme. Laut Wörterbuch und Google hat das Wort „erratisch“ mehrere Bedeutungen wie zum Beispiel verirrt, gehoben, irrational, wirr oder schwer nachvollziehbar.

Warm anziehen

Das hat mich nachdenken lassen, was ich denn so für erratisch halte und da bin ich sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen. Für mich ist „verirrt“ und „schwer nachvollziehbar“ ein Oberbürgermeister, Entschuldigung, ich korrigiere, ein Weltbürgermeister, den geringe Zuschüsse für ein Tierheim auf die Palme bringen, der aber gleichzeitig bereit ist und alle Hindernisse aus dem Weg räumt, Dutzende von Millionen Euro für eine Buga auszugeben, die beinahe die Hälfte aller Mannheimer von vorneherein ablehnten und die sich eine so hoch verschuldete und leider an zu vielen Stellen marode Stadt gar nicht leisten kann und darf.

Auch wenn es vielleicht den Eindruck erweckt, so bin ich ganz und gar nicht nicht froh darüber, dass die Amtszeit des Herrn Kurz auf eigenen Wunsch bald enden wird. Mir würde es besser gefallen, dass er noch aktiv im Amt wäre, wenn die Endabrechnung der Buga vorliegt, wenn endgültig alle Straßen, Tunnel und Brücken kaputt sind und wenn wir eine tolle Fahrradstadt haben, aber alle auswärtigen Besucher endgültig vertrieben sind. Vielleicht müsste er sich dann genauso warm anziehen, wie er es jetzt schon von den Tierheim-Mitarbeitenden erwartet.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3GBERYD