Erinnerung konserviert das Erlebte

Zum Thema Großbaustelle K1 in Mannheim:

Allmählich löst sich die Schockstarre, in die ich bei diesem Foto der Großbaustelle in K 1 gefallen bin. Bei allem Drang nach Modernisierung und Neugestaltung ist es mir doch ganz weh ums Herz, wenn ich an dieses K 1 Quadrat denke, in dem ich aufgewachsen bin. Ich wohnte bis 1968 in einem der Häuser, die der Breiten Straße zugewandt sind und habe mich dort unendlich wohl- und heimatlich gefühlt.

Seit den 30er Jahren bewohnten wir dort eine große und komfortable Fünf-Zimmer-Etage – das Haus war unbeschadet von Kriegseinflüssen geblieben. Und seit 1946 war ich dann das jüngste Familienmitglied. Mich faszinierten damals die zugemauerten Fenster des Nachbarhauses und die gewaltigen Eisentüren des Luftschutzbunkers im Haus. Schon damals war mir durch die Erzählungen meines Großvaters die Auswirkungen des Krieges sehr bewusst. Aber ich erinnere mich noch voller Dankbarkeit an eine sehr lebendige und hilfsbereite Nachbarschaft – Mannheimer eben – und beim Fastnachtsumzug aller zwei Jahre waren alle unsere Fenster belegt und beim „Blauen Bock“ fehlten oft die Stühle, da noch nicht jeder einen Fernseher hatte.

Und bei allem Großstadtflair hatte das K 1 Quadrat etwas Gemütliches – man kannte sich, war sich vertraut und die vielen kleinen Geschäfte, wie das Reformhaus Eden, der Tabakladen, die Buchhandlung Bender, der Eissalon Soravia haben meine glückliche Kindheit begründet. Und dann war da ja noch das Ausweichquartier des Nationaltheaters in der Schauburg – ich hörte, wie sich die Sänger einsingend auf ihre Arbeit vorbereiteten, sah dort mein erstes Theaterstück und das alles ist Fundament für ein ganz inniges Heimatgefühl, das ich noch immer habe und durch die tägliche Lektüre des „Mannheimer Morgen“ nähre.

Ich habe übrigens, als unser Hauskomplex abgerissen wurde (ich wohnte da bereits seit 68 in Bremen) Mannheim viele Jahre nicht mehr besucht – es hätte zu wehgetan und tut es noch heute. Es sind keine beeindruckenden Schmuckstücke, die da gebaut wurden und sie haben den Charme eines Quadrates gekillt. Es ist ein Segen, dass es die Erinnerung gibt, die das Erlebte zu konservieren versteht.