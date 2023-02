Ereignisse ansprechen

Zum Artikel „Ein Blick zurück, um Krisen von morgen zu verstehen“ vom 31. Januar:

Bei der Diskussionsrunde zu 60 Jahren deutsch-französischer Freundschaft im Zeughaus forderte einer der Redner, mit dem Blick in die Vergangenheit kritisches Denken zu wecken. Da fällt auf, dass sehr mannheimbezogene Verbrechen im deutsch-französischen Verhältnis nicht einmal erwähnt werden und man sehr schnell auf die Ukraine kommt. Das würde aber zu einem kritischen geschichtlich informierten Denken gehören.

Im November 1944 wurde die 17 000 Einwohner zählende Bischofsstadt Saint-Dié-des-Vosges von den Deutschen niedergebrannt, die arbeitsfähigen Männer ab 16 Jahren in Deportationszüge verfrachtet und die restliche Bevölkerung vertrieben. Die Züge mit fast 1700 Jungen und Männern endeten auf dem Hauptbahnhof Mannheim. Die Verschleppten mussten in Mannheim und Umgebung als Zwangsarbeiter schuften. Wer sich über diese Vogesendeportation informieren möchte, kann das auf einer von Jugendlichen gestalteten zweisprachigen Website leicht tun: www.zwangsarbeit.igmh.de. Oder man liest das Buch, das eine Enkelin eines nach Mannheim Deportierten geschrieben hat: „Liliane Jérôme: Tod in der Fremde“, herausgegeben vom Marchivum.

Versöhnungsbereitschaft gezeigt

Mehr zum Thema Münchner Sicherheitskonferenz Konferenz mit mindestens 40 Staats- und Regierungschefs Mehr erfahren Ligue 1 Wütende Fans und beunruhigter Trainer: Alarmstimmung bei PSG Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wetter Der Januar in Mannheim: vor allem trüb - was bringt der Februar? Mehr erfahren

Es dokumentiert die fast 30 Todesfälle dieser Verschleppung nach Deutschland. Das zeigt, dass in Saint-Dié bis heute Überlebende und Nachfahren Erinnerungsarbeit leisten und lebendige Beziehungen nach Mannheim bestehen. Die Versöhnungsbereitschaft von französischer Seite zeigte sich schon 1950, als 250 ehemalige Zwangsarbeiter mit Familienangehörigen die Stätten ihrer Entwürdigung besucht haben. Das war sicher der größte Ausflug ehemaliger Zwangsarbeiter nach Deutschland, der überhaupt stattgefunden hat. Ich finde, dass diese Ereignisse im Rahmen solcher Veranstaltungen wenigstens angesprochen werden sollten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3Yeo3NM