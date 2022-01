Nach dem taktischen Schwenk von Frau Merkel weg von der Atomenergie war der Physikerin klar, dass eine verlässliche Stromgewinnung, solange wir keine ausreichende Speicherkapazität haben, nur mit einem dichten Energieträger wie zum Beispiel Gas möglich ist. Leider, und da schließe ich die Medien ausdrücklich mit ein, gab und gibt es keine, von „grünem“ Denken unabhängige Diskussion über den Weg der Stromgewinnung.

Auch Walter Serifs Kommentar hilft uns nicht weiter. Ich bin gespannt, ob die Baum- und Naturschützer militant mobil machen, wenn massenhaft Wälder gerodet und Naturzusammenhänge zerstört werden, um eine, allenfalls als Ergänzung mögliche Stromgewinnung aus Windkraft zu installieren. In einer Stadt ist es wohlfeil sich für Windräder zu engagieren, da man nie in den Genuss solcher Megaanlagen kommen wird und man leicht mit dem grünen Finger auf die renitenten Bürger zeigen kann, um festzustellen wie „alternativlos“ die Industrialisierung der Landschaft ist.

Ich habe meine Zweifel anzunehmen, dass an unserem romantischen Wesen die Europäische Welt genesen will. Ist es nicht ein Leichtes, außerhalb der direkten politischen Verantwortung Forderungen zu stellen? Wir müssen noch einmal, ergebnisoffen, über unseren Weg der Energiegewinnung diskutieren und auch Gedanken jenseits unseres Tellerrandes zulassen.

Auch für die grüne Partei, fürchte ich, wird der Weg in die Verantwortung neue Diskussionen auslösen müssen, auch wenn das besonders für diese Partei sehr kritisch werden könnte. Es war fatal, dass in all den Jahren, unter dem erzeugten Eindruck, es gehe um nicht weniger als das Überleben der Menschheit, mit der resultierenden Angst der Menschen, eine Weltsicht etabliert werden konnte, die uns jetzt in diese schwierige, aber nicht wirklich lösbare, Lage bringt, Energiegewinnung und Naturschutz in Einklang zu bringen.